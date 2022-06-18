Son dakika haberi | Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı Son dakika haberine göre Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kontrol çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydan gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kontrol çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydan gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Işıkyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilmeyen 34 DHK 652 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Ters dönerek duran otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mazıdağı Mardin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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