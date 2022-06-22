Son dakika haberi! Mardin'de kuyuya düşen yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Haberler

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Son dakika haberi! Mardin'de kuyuya düşen yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Mardin'de kuyuya düşen yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Son dakika haberi: Mardin'in Midyat ilçesinde kuyuya düşen yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde kuyuya düşen yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Midyat ilçesine bağlı Akçakaya Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda bulunan kuyuya 2 yavru köpek düştü. Vatandaşların havlama sesleri üzerine kuyuda gördükleri köpekleri kurtarmak için itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kuyuya merdiven yardımıyla inerek orada bulunan yavru köpekleri kuyudan çıkardı. Bulundukları yerde uzun süre kalmaları sebebiyle aç ve susuz kalan yavru köpeklere itfaiye ekipleri su ve mama verdi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı İtfaiye Mardin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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