Son dakika haberi: Mardin'de husumetli aileler arasında kavga: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber... Mardin'in Midyat ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Mardin'in Midyat ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Midyat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Suriyeli iki aile arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan Ö.B. ve M.A.B. ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ö.B. yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri, kavgaya karışan F.S, J.S, S.S. ile J.S'yi gözaltına aldı. - MARDİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Mahallesi Mardin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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