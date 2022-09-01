Son dakika haberi | Mardin'de 3 kişi hurdaya dönen araçtan şans eseri yaralı kurtuldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir tırın çarptığı otomobilde bulunan 3 kişi hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, İpekyolu üzerindeki emniyet kavşağında sürücülerin isimleri öğrenilmeyen 33 CPM 95 plakalı tır ile 47 PG 582 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle otomobil savrulurken kazaya karışan tır, iki araca daha çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi hurdaya dönen otomobilden şans eseri yaralı olarak kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN