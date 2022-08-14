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Son dakika haberi... Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

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Son dakika haberi... Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 32,46 gram metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 32,46 gram metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüz Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda bir araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 32,46 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Alaşehir Tragger Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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