Son dakika haberi... Manisa'da trafik kazası: 3'ü ağır 5 yaralı Son dakika haber... Manisa'nın Soma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Manisa'nın Soma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada aynı aileden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Manisa'nın Soma ilçesi Sevişler Mahallesi İstanbul istikametinde sabah saat 07.50 sıralarında E.K. (E/45) idaresindeki 34 CTD 630 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan şarampole uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan M.K. (E/21), G.K. (K/41) hafif şekilde, Y.K. (E/19) M.K. (K/16) ve araç şoförü E.K. (E/45) ağır şekilde yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Manisa Soma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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