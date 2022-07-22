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Manisa'da ev yangını panik oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da ev yangını panik oluşturdu

Manisa'da ev yangını panik oluşturduMANİSA Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde boş evde çıkan yangın Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Manisa'da ev yangını panik oluşturdu

MANİSA Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde boş evde çıkan yangın Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Evde yapılan incelemelerde yangının prize takılı ev aletlerinden çıktığı tahmin ediliyor.

Yangın Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Peker Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.H.'ye ait boş evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler merdivenli araç yardımıyla çıktıkları 5. kattaki yangına müdahale etti. Evin salon kısmında prize takılı olan ev aletlerinden çıktığı belirlenen yangın ekiplerin yoğun çalışmalarıyla büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında evin boş olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Aykut Yeniçağ - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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