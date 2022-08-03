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Son dakika haberi! Manisa'da 1 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Son dakika haberi! Manisa'da 1 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 1 kişi, uyuşturucu ticareti yapmak iddiası ile sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 1 kişi, uyuşturucu ticareti yapmak iddiası ile sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Yunusemre ilçesinde durdurulan şahısların üzerinde ve bir şahsın kaldığı otel odasında yapılan aramada, 2 parça halinde 7,18 gram metamfetamin maddesi, 5 adet sentetik ecza hapı, 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 1 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Yunusemre Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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