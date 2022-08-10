Antalya haberi! Manavgat'taki orman yangını büyümeden söndürüldü Antalya haber... Antalya'nın Manavgat ilçesindeki çıkan orman yangını büyümeden söndürülürken, 4 dönümlük alan zarar gördü. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki çıkan orman yangını büyümeden söndürülürken, 4 dönümlük alan zarar gördü. Manavgat'a bağlı Uzunlar Mahallesi Havut mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine harekete geçen ve kısa sürede bölgeye ulaşan yangın söndürme ekiplerine 3 uçak ve 2 helikopter hava desteği verdi. Orman İşletmesine ait arazözlerin yanında Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler birimine ait su tankerlerinin de desteğiyle yangın fazla yayılmadan söndürüldü. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 4 dönümlük orman alanı zarar gördü. (Arif Kaplan - İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Manavgat Antalya 3. Sayfa Güncel Haberler

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