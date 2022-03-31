Son dakika haberi... Malkara-Şarköy yolunda kaza: 1 yaralı - Haberler

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Son dakika haberi... Malkara-Şarköy yolunda kaza: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Malkara-Şarköy yolunda kaza: 1 yaralı

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Malkara'dan Şarköy istikametine seyir halinde bulunan 34 JR 9327 plakalı otomobil sürücüsü A.S Ballı mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü A.S ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Tekirdağ, 3. Sayfa, Haberler

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