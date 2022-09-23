Son dakika haberi: Malatya'ya şehit ateşi düştü 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Serken Erkuş şehit oldu. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Serken Erkuş şehit oldu. Şehidin acı haberi baba ocağı Malatya'ya ulaştı. Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı'nda Düzhi Tepe Bölgesi'nde mağara operasyonu esnasında çıkan çatışmada yaralanan Malatyalı Piyade Üsteğmen Serken Erkuş yapılan tüm müdahalede rağmen şehit düştü. Şehit Serkan Erkuş'un acı haberi ise memleketi Malatya'da baba ocağına iletildi. Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi'nde ikamet eden şehidin ailesi acı haberle birlikte yıkılırken, sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Nişanlı olduğu öğrenilen Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un Malatya'da defnedileceği aktarıldı. (Hasan Eryılmaz - Hatice Yetmen - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya Piyade 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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