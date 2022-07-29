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Son dakika haberi: Magandayı sivil polisler takip etti, resmi polisler yakaladı

Son dakika haberi: Magandayı sivil polisler takip etti, resmi polisler yakaladı

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da yapılan bir düğünde havaya ateş açıldığını belirleyen sivil polislerin ihbarı ile olay yerine sevk edilen resmi ekipler şehir magandasını olayda kullandığı tüfekle yakaladı.

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Afyonkarahisar'da yapılan bir düğünde havaya ateş açıldığını belirleyen sivil polislerin ihbarı ile olay yerine sevk edilen resmi ekipler şehir magandasını olayda kullandığı tüfekle yakaladı.

Olay, Bolvadin ilçesi Malazgirt mahallesinde meydana geldi. İlçede gerçekleştirilen düğünlerde havaya ateş açılıp yaralanma ve ölümlerin önüne geçilmesi amacıyla sivil polisler davetli gibi düğünlere katılmaya başladı. Sivil ekipler mahallede gerçekleştirilen bir düğünde havaya ateş açıldığını tespit edip ardından bölgeye resmi ekipleri istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler düğünde bulunan A.K.D.'yi (24) ait aracın içerisinde tüfek olduğunu tespit etti. Sivil polislerin kendisini takibinden habersiz bir şekilde şahıs tanımadığı kişilerin havaya ateş açtığını ardından tüfeği aracına atıp kaçtıklarını belirtse de gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Şüpheli ardından havaya ateş açtığı tüfekle birlikte yakalanıp işlemleri için emniyete götürüldü.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin düğünlerde kontrollere devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Malazgirt Hisarcık 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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