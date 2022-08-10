Lunapark kazasında hayatını kaybeden komiser yardımcısına acı veda

Giresun'da meydana gelen lunapark kazasında hayatını kaybeden Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe (28), memleketi Ordu'nun Kumru ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün akşam 21.00 sıralarında Giresun ili Hacı Hüseyin Mahallesi'nde bulunan lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'elma kurdu' adı verilen raylı oyuncak henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, eşi Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Samet Dilekçe (31) ile beraber Şevval Akbaş (17) ve Fatma Akbaş (39) yaralandı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

1 yıllık evlilerdi

Kazada hayatını kaybeden Sinem Gülşen Dilekçe ile yaralanan Polis Memuru Samet Dilekçe'nin bir yıl önce evlendikleri ve henüz çocuk sahibi olmadıkları öğrenildi. Lunaparkın faaliyetleri durdurulurken, üzücü kazada hayatını kaybeden Sinem Gülşen Dilekçe için bugün saat 11.00'de Giresun Valiliği önünde tören düzenlendi. Dilekçe'nin cenazesi, sonrasında ise memleketi olan Ordu'nun Kumru ilçesine uğurlandı. Sinem Gülşen Dilekçe için Kumru Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Törende eşi ve ailesi taziyeleri kabul etti.

İlkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Salim ve Sevinç Gülşen çiftinin kızı Sinem Gülşen Dilekçe, Demircili Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine Kumru Kaymakamı Emrah Akduman, Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva ve emniyet mensupları katıldı.

(Selim Kuşcu/İHA)