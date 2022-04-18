Son dakika haberi: Luhansk'ta çatışmalar şiddetleniyor: 4 ölü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Luhansk'ta çatışmalar şiddetleniyor: 4 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Luhansk'ta çatışmalar şiddetleniyor: 4 ölü

Son dakika haberleri... Ukrayna'nın Luhansk bölge Valisi Sergiy Gayday sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kreminna'da kontrolü kaybettik, 4 kişi öldü" dedi.

Ukrayna'nın Luhansk bölge Valisi Sergiy Gayday sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kreminna'da kontrolü kaybettik, 4 kişi öldü" dedi.

Rusya- Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Rusya'nın sık sık hedef aldığı bölgelerden biri olan Luhansk'ta da çatışma sesleri yükseliyor. Luhansk Valisi Sergiy Gayday sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Şu anda Kreminna'da kontrolü kaybettik. Şiddetli çatışmalar sürüyor" dedi. Rus güçlerinin bölgeden kendi araçlarıyla kaçmaya çalışan sivillere ateş açtığını da söyleyen Gayday, "4 kişi öldü, ağır yaralı 1 kişi ise şu an olay yerinde" ifadelerini kullandı. - LUHANSK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Luhansk, Ukrayna, Medya, Ölü, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title