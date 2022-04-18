Son dakika haberi: Luhansk'ta çatışmalar şiddetleniyor: 4 ölü

Ukrayna'nın Luhansk bölge Valisi Sergiy Gayday sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kreminna'da kontrolü kaybettik, 4 kişi öldü" dedi.

Rusya- Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Rusya'nın sık sık hedef aldığı bölgelerden biri olan Luhansk'ta da çatışma sesleri yükseliyor. Luhansk Valisi Sergiy Gayday sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Şu anda Kreminna'da kontrolü kaybettik. Şiddetli çatışmalar sürüyor" dedi. Rus güçlerinin bölgeden kendi araçlarıyla kaçmaya çalışan sivillere ateş açtığını da söyleyen Gayday, "4 kişi öldü, ağır yaralı 1 kişi ise şu an olay yerinde" ifadelerini kullandı. - LUHANSK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa