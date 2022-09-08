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Son dakika haberi... Lübnanlı bakanın evine bombalı saldırı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Lübnanlı bakanın evine bombalı saldırı

Bir son dakika haberine göre Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye'nin evine bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye'nin evine bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye'nin Bekaa bölgesindeki evine bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından bakanlık tarafından yapılan açıklamada, elektrik tellerine sarılmış patlayıcının Bakan Hamiye'nin Taraya köyündeki evinin bahçesinde infilak ettirildiği belirtildi. Açıklamada herhangi bir can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi ise verilmedi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Lübnan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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