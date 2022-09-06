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Son dakika haberi... Lice'de Eren Abluka-34 ile terörün finans kaynağına darbe

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Lice'de Eren Abluka-34 ile terörün finans kaynağına darbe

Son dakika haberine göre Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Eren Abluka-34 Operasyonu çerçevesinde 3 milyon 12 bin kök kenevir ve kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Eren Abluka-34 Operasyonu çerçevesinde 3 milyon 12 bin kök kenevir ve kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice'de gerçekleştirilen Eren Abluka-34 Operasyonu çerçevesinde 64 ayrı noktada, 3 milyon 12 bin kök kenevir ve skunk bitkisi, 582 kilogram kubar esrar, 76 kilogram toz esrar ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Jandarma Kenevir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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