Son dakika haberleri! Lastiği patlayan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı Son dakika haber... Lastiği patlayan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı Kaza sonrası yolda bekleyen yaralılara ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından yapıldı Konya'nın Seydişehir ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Lastiği patlayan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı Kaza sonrası yolda bekleyen yaralılara ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından yapıldı KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, 16.00 sıralarında Seydişehir-Konya Karayolu Karabulak Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Nuri E. idaresindeki 27 AGD 143 plakalı Volkswagen marka otomobil, lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıkarak refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Devrilen aydınlatma direğinin üzerinde durabilen otomobilde bulunan sürücü ile araçta bulunan aynı aileden Yüksel (48), Selvi (37), Zehra (22), Betül ve Gülcan E. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / İsmail Sünbül - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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