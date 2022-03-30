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Son dakika haberi | Lastiği patlayan otomobil kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Lastiği patlayan otomobil kaza yaptı

Son dakika habere göre Ankara-Beypazarı D-140 karayolu üzerinde Şehitler Mahallesi mevki'inde trafik kazası meydana geldi.

BEYPAZARI, ANKARA (İHA) - Ankara- Beypazarı D-140 karayolu üzerinde Şehitler Mahallesi mevki'inde trafik kazası meydana geldi.

Seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüje çarparak durabildi. Araçta bulunan karı koca yaralandı.

Yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beypazarı, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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