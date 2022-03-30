Son dakika haberi | Lastiği patlayan otomobil kaza yaptı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre Ankara-Beypazarı D-140 karayolu üzerinde Şehitler Mahallesi mevki'inde trafik kazası meydana geldi.
BEYPAZARI, ANKARA (İHA) - Ankara- Beypazarı D-140 karayolu üzerinde Şehitler Mahallesi mevki'inde trafik kazası meydana geldi.
Seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüje çarparak durabildi. Araçta bulunan karı koca yaralandı.
Yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa