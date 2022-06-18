Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tır çarpıştı: 1 ölü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tır çarpıştı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tır çarpıştı: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nda hızını alamayan tır, karpuz yüklü tıra arkadan çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda hızını alamayan tır, karpuz yüklü tıra arkadan çarptı. Feci kazada Karpuz yüklü tıra arkadan çarpan tıra sürücüsü Cihat Borçalı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Odayeri yol ayrımı Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Cihat Borçalı'nın kullandığı 42 DRT 13 kupa plakalı tıra, hızını alamayınca Eyüpsultan Odayeri yol ayrımında önünde gitmekte olan Metin Öztürk idaresindeki 13 DC 750 kupa plakalı karpuz yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Borçalı, tırın içinde sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri tır içinde sıkışan sürücüyü yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından çıkarabildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontroller sonrası tır sürücüsünün, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Karpuzlar yola saçıldı

Feci kazada tır içinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için, diğer tır yüklü karpuzlar kontrollü olarak tır dorsesinden boşaltıldı. Çok sayıda karpuz yola saçıldı. Adana'dan tıra yüklenen karpuzların İstanbul Esenyurta götürüleceği öğrenildi. Karpuz yüklü tır sürücüsü Metin Öztürk kazadan yara almadan kurtulurken aracında maddi hasar meydana geldi.

Cumhuriyet savcısı ve olay inceleme ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemeler sonrasında talihsiz sürücünün cenazesi morga kaldırıldı. Kazaya karışan tırların çekilmesi sonrasında trafik normale döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title