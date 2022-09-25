Son dakika haberi... Kuyuda mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberine göre Van'ın Özalp ilçesinde kuyuda mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı. Van'ın Özalp ilçesinde kuyuda mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı. Erciş'in Akbaş Mahallesi'nde yavru köpeklerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Özalp Grup Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kuyu içerisinde mahsur kalan yavru köpekleri kurtararak yeniden doğal yaşam alanına bıraktı. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Özalp Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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