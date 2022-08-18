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Son dakika haberi | Kuyucak'ta ormanlık alanda başlayan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre Kuyucak'ta ormanlık alanda başlayan yangın söndürüldü Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, büyümeden söndürüldü.

Kuyucak'ta ormanlık alanda başlayan yangın söndürüldü

AYDIN - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kuyucak ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallenin üst kısımlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelene ekipler alevlere müdahale etti. 5 Orman Müdürlüğü, 3 Aydın Büyükşehir Belediyesi arazözleri ile müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser - 3. Sayfa

Kuyucak Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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