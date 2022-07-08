Son dakika haberi | Kurbanlık satmaya giderken kaza yaptı Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yetiştirdiği kurbanlık hayvanları satmak için traktörüyle kurban pazarına besici kaza yaptı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yetiştirdiği kurbanlık hayvanları satmak için traktörüyle kurban pazarına besici kaza yaptı. Şarampole devrilen traktördeki sürücü hafif şekilde yaralandı. Alaşehir ilçesine bağlı Horzumalayaka Mahallesi'nde oturan H.K. (65) yetiştirdiği kurbanlıkları satmak için Alaşehir'e giderken mahalle yolunda 45 DT 328 plakalı traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybedince aracıyla birlikte şarampole uçtu. Kazada hafif yaralanan H.K., Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yanında bulunan yolcu F.E. (58) ise kazadan yara almadan kurtuldu. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Alaşehir Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi | Kurbanlık satmaya giderken kaza yaptı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.