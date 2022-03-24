Son dakika haberi! Küçükçekmece Adliyesi önünde 2 taraf arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.
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Son dakika haberi: Küçükçekmece Adliyesi önünde 2 taraf arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.
KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece Adliyesi önünde 2 taraf arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Polis ekipleri olaya ilişkin geniş kapsamlı çalışma başlattı. - İSTANBUL
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