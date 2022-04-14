Son dakika haberi... Kramatorsk'taki tren istasyonu saldırısında can kaybı 59'a yükseldi - Haberler

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Son dakika haberi... Kramatorsk'taki tren istasyonu saldırısında can kaybı 59'a yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Kramatorsk'taki tren istasyonu saldırısında can kaybı 59'a yükseldi

Son dakika 3. sayfa haberi: Rus ordusunun Ukrayna'nın Kramatorsk kentindeki tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırıda can kaybı 59'a ulaştı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Kramatorsk kentindeki tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırıda can kaybı 59'a ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 50. güne girildi. Rus ordusunun 8 Nisan'da Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk kentinde tahliyeyi bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu ağırlaşıyor. Kramatorsk Kent Konseyi'nden yapılan açıklamada, hastanede tedavi gören 2 çocuğun hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 59'a yükseldiği bildirildi. Saldırıda hayatını kaybeden çocuk sayısının ise 7'ye çıktığı aktarıldı.

Kramatorsk Belediye Başkanı Aleksandr Goncharenko, saldırının hemen ardından yaptığı açıklamada, "4 bin kişi istasyonda tahliye bekliyordu. Düşman bu insanları öldürmek istedi" ifadelerini kullanmıştı. - KRAMATORSK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kramatorsk, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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