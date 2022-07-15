Köpeklerin organize ayakkabı hırsızlığı kamerada

2 köpek gözetledi diğeri ayakkabıyı çaldı

ANTALYA - Antalya'da gece saatlerinde bir müstakil evin önüne gelen 3 köpekten bir tanesi balkonda duran ayakkabıyı ağzı ile alarak kayıplara karıştı. 2 köpeğin de adeta gözetleme yaptığı olay güvenlik kamerası tarafından kayda geçti.

Olay gece saatlerinde Kepez ilçesi Fatih Mahallesinde meydan geldi. Güvenlik kamerası tarafından kayda geçilen olayda; 3 köpeğin müstakilin evine önüne geldiği görüldü. Daha sonra ise köpeklerden bir tanesi balkona doğru yöneldi. Diğer iki köpek ise arkadaşlarını aşağıda bekleyerek etrafı gözetledi. Balkona çıkan köpek ayakkabıyı ağzına alarak olay yerinden uzaklaştı. Diğer iki köpek ise merdivenlerin yanında ayakkabıyı alan köpeği bekleyerek onun ayrılmasının ardından peşinden hemen ayrıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi. Görüntüleri izleyenler organize hırsızlık olarak yorumladı.