Son dakika haberi: Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 8 tutuklama - Haberler

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Son dakika haberi: Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 8 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençleri zehirlemek için piyasaya uyuşturucu süren ve uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 17 kişiyi gözaltına aldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençleri zehirlemek için piyasaya uyuşturucu süren ve uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 17 kişiyi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'ya uyuşturucu getiren ve piyasaya uyuşturucu süren kanalların tespitine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Polis ekiplerince yol uygulamasında 2 araç şüphe üzerine durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada, araçların çeşitli yerlerine zulalanmış 9 parça halinde 15 bin 150 adet uyuşturucu hap ele geçirilerek el konuldu. Narkotik ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelede 7/24 özveriyle yaptığı çalışmalarda Meram ilçesinde 2 adreste yapılan aramalarda 20 kök Hint keneviri, 140 gram skunk maddesi ve 168 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek" suçlarından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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