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Son dakika haberi | Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi: Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.10 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C. (24) idaresindeki 06 CVY 883 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı A.C. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konya, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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