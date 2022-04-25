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Son dakika haberi! Konya'da servis minibüsü ile vinç çarpıştı: 18 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Konya'da servis minibüsü ile vinç çarpıştı: 18 yaralı

Son dakika haber: Konya'nın Meram ilçesinde vinç ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

MERAM, KONYA (İHA) - Konya'nın Meram ilçesinde vinç ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Meram ilçesi İmamı Azam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar K. idaresindeki 42 AJM 446 plakalı fabrika servis minibüsü, Kutsal Caddesi'nden çıkan Zekeriya S. idaresindeki 42 DZT 73 plakalı vinçle çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada vinç ve servis minibüsü sürücüsü ile minibüste bulunanlar olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Meram, Konya, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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