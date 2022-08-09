Haber : Konya haberleri | Konya'da boya fabrikasında büyük yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya haberleri | Konya'da boya fabrikasında büyük yangın

 - Güncelleme:

Edinilen Konya haberine göre Konya'da boya fabrikasında büyük yangınKONYA Konya'da organize sanayi bölgesinde bir boya fabrikasında büyük çaplı yangın çıktı.

Konya'da boya fabrikasında büyük yangın

KONYA Konya'da organize sanayi bölgesinde bir boya fabrikasında büyük çaplı yangın çıktı.

Yangın, merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesinde bulunan bir boya fabrikasında başladı. Fabrikadan gökyüzüne siyah dumanlar yükselirken, alevler fabrikayı sardı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği fabrikadaki yangına Konya İtfaiyesi ve Organize Sanayi Bölgesinde bulunan itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, polis ekipleri çevrede geniş çaplı tedbir aldı. Fabrikanın olduğu caddeye bağlanan bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Selçuklu Konya 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title