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Son dakika haberi... Konya'da ATV motor ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Konya'da ATV motor ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika habere göre Konya'nın Kulu ilçesinde ATV motor ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde ATV motor ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu'ya bağlı Yeşilyurt Mahallesinde ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil ile yaşı küçük sürücünün kullandığı ATV motor çarpıştı. Kazada ATV motorunun arkasında oturan 14 yaşlarındaki Miraç Y, ve Yusuf Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bacak ve ayaklarında kırıklar olduğu anlaşılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya"ya sevk edildi. Kaza sonrası ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülen otomobil sürücüsünün ise ehliyetsiz olduğu anlaşıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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