Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldüren Fatma Koç, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı - Haberler

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Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldüren Fatma Koç, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldüren Fatma Koç, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Konya'da 4 Ocak 2022 tarihinde kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldüren Fatma Koç, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Konya'da 4 Ocak 2022 tarihinde kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldüren Fatma Koç, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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