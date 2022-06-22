Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldüren Fatma Koç, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da 4 Ocak 2022 tarihinde kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldüren Fatma Koç, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Konya'da 4 Ocak 2022 tarihinde kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldüren Fatma Koç, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa