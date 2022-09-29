Son dakika haberi | Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.30 sıralarında Kulu Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi T. idaresindeki 42 GE 014 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole inen otomobil taklalar attıktan sonra ters durdu. Kazada araçta yalnız bulunan sürücü Fevzi T. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı. - KONYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi | Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı - Haberler

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