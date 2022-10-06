Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Kontrolden çıkan otomobil evin duvarına çarptı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Kontrolden çıkan otomobil evin duvarına çarptı: 1 yaralı

Son dakika haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin duvarına çarparak dururken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin duvarına çarparak dururken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Olay, Işıklı Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil yolda savrulmaya başladı. Yol kenarında bulunan bir evin duvarına büyük bir gürültüyle çarparak duran otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sürücüyü sıkıştığı otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title