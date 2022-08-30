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Son dakika haberi | Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpınca alev aldı: 1 yaralı

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Son dakika haberi | Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpınca alev aldı: 1 yaralı

Son dakika haberi... Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptıktan sonra alev aldı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptıktan sonra alev aldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü tedavi altına alındı.

Kaza, Karapürçek ilçesi Kızılbayır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen E.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kaza sebebiyle otomobil alev alırken sürücü ise yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi.

Kazaya ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karapürçek Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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