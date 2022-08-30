Son dakika haberi | Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi... Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman K., idaresindeki 02 BF 071 plakalı otomobil ile Ozan A., idaresindeki 46 ADF 175 plakalı motosiklet Atatürk Bulvarı eski Meslek Lisesi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ozan A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ozan A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi | Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.