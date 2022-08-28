Kastamonu gündem haberleri: Kontrolden çıkan araç bariyerlere vurarak durabildi: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Gelen Kastamonu haberlerine göre - Zonguldak'ta yabancı plakalı bir araç kontrolden çıkarak bariyerlere vurarak durabildi. - Zonguldak'ta yabancı plakalı bir araç kontrolden çıkarak bariyerlere vurarak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 19.00 sıralarında Karaelmas Köprülü Kavşakta meydana geldi. Hüseyin D. idaresindeki E-DH-6767 plakalı Opel marka otomobil tünel çıkışında kontrolden çıktı. Otomobil viraja geldiğinde yol kenarındaki bariyerlere vurarak durabildi. Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, sürücü Hüseyin D. ve araçta bulunan diğer 2 kişi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kepçe yardımıyla savrulan bariyerler yerine yerleştirildi. (Onur Altındağ/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak Tragger 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kastamonu gündem haberleri: Kontrolden çıkan araç bariyerlere vurarak durabildi: 3 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.