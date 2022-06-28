Konserde çevreye rahatsızlık veren 2 şahıs gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konserde çevreye rahatsızlık veren 2 şahıs gözaltına alındı İzmit Kent Meydanında verilen konser alanında sarhoş oldukları iddia edilen ve çevreye rahatsızlık veren iki genç, polise direnmeleri üzerine gözaltına alındı.
Konserde çevreye rahatsızlık veren 2 şahıs gözaltına alındı
KOCAELİ - İzmit Kent Meydanında verilen konser alanında sarhoş oldukları iddia edilen ve çevreye rahatsızlık veren iki genç, polise direnmeleri üzerine gözaltına alındı.
İzmit'in Kurtuluşunun 101. yılı sebebiyle İzmit Kent Meydanında verilen konser alanında çevreye rahatsızlık verdiği ihbar edilen 2 şahıs polis tarafından çevreden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Alkollü olduğu iddia edilen şahısların meydandan ayrılmak istememesi üzerine polis ekipleri 2 şahsı gözaltına aldı. Araca bindirilirken polis ekiplerine direnen şahıslar emniyet güçlerinin yoğun uğraşları neticesinde polis otolarına bindirilerek polis merkezine götürüldü.
İhlas Haber Ajansı / Cihat Polat - 3. Sayfa