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Son dakika haberi | Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı ve bıçaklı saldırı: 15 ölü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi | Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı ve bıçaklı saldırı: 15 ölü

Edinilen son dakika haberine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda silahlı ve bıçaklı şahısların sivilleri hedef alıp evleri ateşe verdiği saldırılarda en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda silahlı ve bıçaklı şahısların sivilleri hedef alıp evleri ateşe verdiği saldırılarda en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri kentindeki Djugu kasabası yakınlarında silahlı ve bıçaklı saldırganlar sivilleri hedef aldı. Saldırganların yüzlerce evi ateşe verdiği saldırılarda en az 15 kişi hayatını kaybetti. Kasaba sakini Lokana Maki tarafından yapılan açıklamada, "Geceyi dükkanımda geçiriyordum bir anda silah sesleri ve insanların bağırışlarını duydum. Şu ana kadar 15 kişinin öldüğünü, 300'den fazla evin yandığını, birçok kişinin yaralandığını ve kaçırıldığını gördük" ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı polis şefi Richard Venna ve yerel bir sivil toplum üyesi tarafından doğrulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, Ocak 2021-Ocak 2022 tarihleri arasında ADF tarafından düzenlenen saldırılarda bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Uganda, örgütle mücadele için Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne bin 700 asker göndermişti. - KİNŞASA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kongo 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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