Kolyesi suikast silahı çıkan zanlı ifadesinde hediye edildiğini söyledi

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde kolye görünümlü suikast silahının hediye edildiğini ve silah olduğunu bilmediğini ifade eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, Karasu ilçesi Sahil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşı ve mahalle bekçileri cadde üzerinde devriye atarken G.Ç. isimli bir şahıstan şüphelendi. Yapılan üst aramasında bekçilerin bulduğu kolye, el yapımı ve 7.65 çapında tek mermi atabilen suikast silahı çıktı. Lazer dediği kolye görünümlü suikast silahının hediye edildiğini ve silah olduğunu bilmediğini ifade eden kişi, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.