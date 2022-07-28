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Son dakika haberi! Koltuk imalathanesinde korkutan yangın

Son dakika haberi! Koltuk imalathanesinde korkutan yangın

Son dakika haber: Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Sanayinde faaliyet gösteren koltuk imalathanesinde yangın çıktı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Sanayinde faaliyet gösteren koltuk imalathanesinde yangın çıktı. Devriye atan polis ekiplerinin erken fark etmesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 04.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sanayi caddesinde faaliyet gösteren koltuk iskelethanesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. O sırada devriye atan polis ekipleri, yangını fark ederek durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Yangın sonucu işyerinde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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