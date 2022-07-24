Son dakika haberi: Kocaeli'de patlamamış el bombası bulundu Son dakika haber... Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı mevkiinde balık tutan bir kişi, pimi çekilmemiş el bombası buldu. Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı mevkiinde balık tutan bir kişi, pimi çekilmemiş el bombası buldu. Bomba, polis ekipleri tarafından imha edildi. Başiskele ilçesi Yakacık Mahallesi Çataldere mevkiinde bulunan barajda balık tutan C.D. isimli bir kişi, kıyıya vuran, pimi çekilmemiş el bombasını fark etti. Olay yerine hemen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bomba uzmanları sevk edildi. Yapılan incelemede, bombanın savunma tipi el bombası olduğu belirlendi. Polis Patlayıcı Madde İmha Uzmanı tarafından yapılan incelemede bomba, olay yerinde imha edildi. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Başiskele Kocaeli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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