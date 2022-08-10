Son dakika haberi... Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı
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Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, Tavşanlı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - KOCAELİ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa