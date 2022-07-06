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Son dakika haber | Kırşehir'de polisten 'Pitbull' operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler: Kırşehir'de polisten 'Pitbull' operasyonu Kırşehir'de polis ekipleri ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Pitbull cinsi köpeklere yönelik operasyon düzenledi.

Kırşehir'de polisten 'Pitbull' operasyonu

KIRŞEHİR - Kırşehir'de polis ekipleri ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Pitbull cinsi köpeklere yönelik operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, İ.B.'nin yasaklı Pitbull cinsi köpek besleyip çoğalttığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Organize Sanayi bölgesinde yapılan operasyonda, polis barınak olarak kullanıldığı belirlenen bölgede 4 yasaklı Pitbull cinsi köpeği aldı.

Şüpheli İ.B. hakkında adli işlem yapılırken, köpekler de hayvan barınağına teslim edildi.

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - 3. Sayfa

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