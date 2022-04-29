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Son dakika haberi! Kırmızı ışıkta geçen ticari taksinin İran uyruklu yolcusu hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Kırmızı ışıkta geçen ticari taksinin İran uyruklu yolcusu hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Antalya'da ışık ihlali yapan ticari taksi otomobil ile çarpıştı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da ışık ihlali yapan ticari taksi otomobil ile çarpıştı. Taksideki İran uyruklu kadın yolcu hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.S (49), yönetimindeki 07 H 0817 plakalı ticari taksi ile kırmızı ışıktan geçerek A.O.Y. (20), idaresindeki 07 YNR 20 plakalı otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Ticari takside yolcu konumunda bulunan İran uyruklu M.L.H. (46), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ticari taksi sürücüsü M.S, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Antalya, Taksi, İran, 3. Sayfa, Haberler

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