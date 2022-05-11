Son dakika haberi: Kıbrıs gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Kıbrıs gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Kıbrıs gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Düzce'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Muzaffer Varol, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Muzaffer Varol, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Musababa köyünde yaşayan Kıbrıs gazisi Muzaffer Varol (68), yaşlılığa bağlı sebeplerle dün hayatını kaybetti. Gazi Varol için cenaze töreni düzenlendi. Muzaffer Varol'un cenazesi, Musababa Köyü Cami'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kıbrıs, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title