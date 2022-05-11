Son dakika haberi: Kıbrıs gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika 3. sayfa haberine göre Düzce'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Muzaffer Varol, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
DÜZCE (İHA) - Düzce'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Muzaffer Varol, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgiye göre, Musababa köyünde yaşayan Kıbrıs gazisi Muzaffer Varol (68), yaşlılığa bağlı sebeplerle dün hayatını kaybetti. Gazi Varol için cenaze töreni düzenlendi. Muzaffer Varol'un cenazesi, Musababa Köyü Cami'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. - DÜZCE
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa