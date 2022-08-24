Son dakika haberi: Kepçe takla attı, sürücüyü itfaiye kurtardı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tomruk yükleyici kepçe takla attı, sürücüsü altında kaldı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tomruk yükleyici kepçe takla attı, sürücüsü altında kaldı. İtfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarılan sürücü hastaneye sevk edildi. Kaza, Karasu'nun Kurudere Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede ağaç kesim çalışması yapan bir firmaya ait Murat S. idaresindeki tomruk yükleyici kepçe, mahallenin girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü kepçe altında kalırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Karasu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Sakarya İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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