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Son dakika haberi! Kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Son dakika haberleri: Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı 39 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı 39 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sultanhanı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Hüseyin Yumuşak'tan (39) telefon ile haber alamayan yakınları şahsın oturduğu eve gitti. Evden herhangi bir ses gelmemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı. Kapının açılmasının ardından eve giren polis ekipleri, Hüseyin Yumuşak'ı hareketsiz şekilde yatağında yatarken buldu. Çağrılan sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde yapılan ilk incelemelere göre Hüseyin Yumuşak'ın sara hastası olduğu ve gece uykusunda kriz geçirerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. İncelemelerin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Sultanhanı Aksaray 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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