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Son dakika haber... Kazanın ardından kendisini uyaran 2 kişiye kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Kazanın ardından kendisini uyaran 2 kişiye kurşun yağdırdı.

Kazanın ardından kendisini uyaran 2 kişiye kurşun yağdırdı.

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik kazası sonucu meydana silahlı ve palalı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Olay Mesudiye Mahallesi Harman Sokak'ta meydana geldi. Hakan K. yönetimindeki 43 RK 702 otomobil, Samet T. yönetimindeki 16 KNH 10 plakalı otomobil ile sokakta çarpıştı. Maddi hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı.

Tartışmayı duyarak sokağa çıkan Mustafa Yüncü ve Yusuf Mutlu(39), kazayı yapan Hakan K.yı bağırmaması konusunda uyarırken, öfkelenen Hakan K., belindeki silahla Mustafa Yüncü ve Yusuf Mutlu'ya kurşun yağdırdı. Mermilerin isabet eden iki şahıs, kanlar içinde kaldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli Hakan K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaşanan silahlı ve palalı kavgada 43 RK 702 plakalı otomobilde hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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