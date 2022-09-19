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Son dakika haberi... Kazadan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Kazadan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi... Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Onur Giral (32) hayatını kaybetti.

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Onur Giral (32) hayatını kaybetti.

Kaza, 17 Eylül Cumartesi günü Mersindere Mahallesi'ndeki Orman Kampı civarında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki 09 AY 973 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Onur Giral'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Giral ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil sürücüsü Y.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Giral, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Giral'in ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eylül Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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