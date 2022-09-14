Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Kazada yaralandılar, hastanede taşkınlık çıkartıp güvenlik görevlisini bıçakladılar

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Kazada yaralandılar, hastanede taşkınlık çıkartıp güvenlik görevlisini bıçakladılar

Son dakika gelişmesine göre Esenyurt'ta motosiklet kazası yaptıktan sonra hastaneye gelen 3 şahıs taşkınlık çıkartarak güvenlik görevlisini kalbinden bıçakladı.

Esenyurt'ta motosiklet kazası yaptıktan sonra hastaneye gelen 3 şahıs taşkınlık çıkartarak güvenlik görevlisini kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan güvenlik görevlisi ameliyata alınırken, şüpheli 3 şahıstan 2'si gözaltına alındı.

Olay, saat 18.45 sıralarında Esenyurt Devlet Hastanesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta motosiklet kazası yapan 3 kişi, kendi imkanlarıyla devlet hastanesine gelerek tedavi olmak istediklerini söyleyip taşkınlık çıkarttı. Bunun üzerine güvenlik görevlileri kaza yapan şahısları sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Yaşanan arbede sırasında kimlik bilgileri öğrenilemeyen şahıs, bir güvenlik görevlisini ekmek bıçağıyla kalbinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Olaya müdahale eden hastane polisi 2 şahsı yakalayarak gözaltına alırken, ağır yaralanan güvenlik görevlisi ameliyata alındı. Güvenlik görevlisinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheli şahsı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title